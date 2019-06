Un Luciano Spalletti molto chiaro. A Sky Sport, l'ex Inter ha detto: “Sarri è l'allenatore giusto per qualsiasi squadra, è un grande allenatore lo stimo, l'ho visto lavorare e so quali sono le sue immense qualità. Di sicuro non è una posizione comoda andare a sostituire Allegri. Il predecessore ha fatto molto bene. Il compito non è facile, devi continuare a vincere e riuscire ad acchiappare quello che vorrebbero tutti, la ricerca di un gioco migliore per la Juve, anche se secondo me anche con Allegri la squadra giocava un buon calcio. Il compito è di quelli tosti ma saprà farsi apprezzare anche in un grande club come la Juventus".