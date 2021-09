Domani il Napoli farà il suo esordio in Europa League contro il Leicester. Il tecnico azzurro, Luciano, ha parlato in conferenza stampa proprio riguardo la sfida contro gli inglesi:"Bisogna ottimizzare i tempi di recupero, cambiare qualche calciatore mettendo qualcuno pulito dal punto di vista delle tossine accumulate nelle partite precedenti. Siamo ancora all'inizio e verrà fatto in minima parte e non pensiamo di cambiare 4-5 giocatori"."Si è allenato, l'ha fatto tutto questa mattina. Per cui, dopo aver sviluppato le sensazioni di stasera o domani e saranno ottimali, potrebbe essere della partita. Ha subito questa botta ma ha saltato un solo allenamento in pratica di quelli più ritmati e nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza"."La nostra professione sarà segnata da quello che è il comportamento in partite del genere. Vogliamo giocarle, vogliamo confronti di questo livello. Non partite facili da disputare ma partite dove esibire una forza importante".