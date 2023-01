Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara del suocontro la Sampdoria Lucianoha ricordato Gianluca. Queste le sue parole:"Ho un ricordo personale nella stagione 1985/86, giocavo contro la Sampdoria di Vialli e Mancini in amichevole. Ricordo che in una situazione di gioco mi ritrovai a correre con lui e nel confronto fisico caddi a terra, l'arbitro fischiò fallo e mentre tornava indietro era lì a darmi la mano. Nonostante fosse giovane si vedeva il suo essere leader senza farlo pesare a nessuno. Un uomo di grande carisma, precursore di grandi idee dentro e fuori dal campo. Me lo ricordo nella Juventus, è stato uno dei primi attaccanti a fare il pressing alto sui difensori. Uno dei primi usciti dall'Italia a farsi valere in Premier. Calciatore molto bene, si è fatto apprezzare come uomo, ha vinto trofei. È stato uno dei primi grandi commentatori in tv, lo ricordo benissimo a Sky, per competenza e rispetto di tutto e tutti. Come sintesi: grandezza e disponibilità. Ha speso tutto se stesso per noi. Nell'ultimo Europeo ha dato consigli a tutti nonostante la condizione fisica. Grazie Gianluca".