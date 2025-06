Spalletti può ripartire subito dopo l'Italia: pronta la grande offerta dall'Arabia Saudita

Getty Images



Spalletti in Arabia Saudita? L'Al Nassr pensa alla grande offerta

L'Arabia Saudita guarda sempre con particolare attenzione all'Italia e non solo per quanto riguarda i giocatori ma anche per gli allenatori. La dimostrazione èche ha lasciato l'Inter per andare all'Al Hilal. Il prossimo tecnico italiano a raggiungere l'Arabia saràSpalletti è stato sollevato dall'incarico di commissario tecnico dell'Italia solo pochi giorni fa ma già sono emerse voci e opzioni in questi giorni per l'allenatore. Una delle quali lo accostava alla Juventus anche se in realtà il club bianconero non ha pensato a Spalletti avendo già deciso da giorni di confermare Igor Tudor.

Secondo la Gazzetta dello Sport,Il club saudita è alla ricerca di un nuovo tecnico, dato che – con ogni probabilità – Pioli sarà l’erede di Raffaele Palladino alla guida della Fiorentina. I sauditi hanno individuato in Spalletti il sostituto perfetto di Pioli. Nelle prossime ore, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è in arrivo una proposta importante da parte dell’Al Nassr: l’ingaggio si presuppone possa arrivare in doppia cifra prima di quei sei zeri che compongono la voce milioni.