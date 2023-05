Luciano, a DAZN, ha parlato così al termine di Napoli-Inter. E la puntura sembra indirizzata a Massimiliano Allegri.

"Il possesso palla conta, eccome se conta. Se poi li fai sbattere a destra e sinistra facendogli sprecare energie facendoti fare poi fallo. C’è chi commenta di più dicendo che il calcio è facile, lo sanno tutti però è anche difficile. E se qualche volta tu riesci a trovare la soluzione con un calcio più difficile si vede la differenza nel condurre il calcio e non fare calcio d’attesa. Fare calcio d’attesa è molto più facile, c’è da stare fermi. Quando hai 50 metri alle spalle c’è da vedere quando scappare oppure no. Rrahmani e Kim hanno nella testa non hanno bisogno di nessuno perchè vanno a giocare a metà campo”