L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato durante la conferenza stampa anche della lotta Scudetto, facendo riferimento anche alle antagoniste.



'Ma noi non possiamo giocare le partite degli altri, diventa pericoloso spendere energie nelle partite degli altri. Noi potevamo provare a non perdere quella precedente, ma anche quella è andata e riduce le nostre possibilità. Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo per vincere la partita qualsiasi sia l'avversario'.