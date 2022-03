L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match vinto contro il Verona, dove ha replicato a quanto dichiarato da Tudor nel confronto tra Vlahovic e Osimhen.



'Io non faccio paragoni Vlahovic è un campione e se una società come la Juventus lo va a prendere è segno che ha tutte quelle cose per essere uno all'altezza di giocare in squadre del genere. Osimhen è un calciatore top, ha tutto dalla sua, come l'età. È un bravo ragazzo, ce la mette tutta, vuole essere a disposizione. Quando si comincia a parlare di qualità tecniche, di tempi, di che abbocco do al difensore... Su queste cose qui deve migliorare