Nella conferenza stampa del post gara di Spagna-Italia 1-0 Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni relative al match contro gli spagnoli. Di seguito le sue parole.- "E' evidente che tutta la squadra non ha girato, siamo stati sotto al nostro livello in diversi se si va a fare un'analisi individuale. Anche quando abbiamo tentato di giocarla la partita le nostre reazioni sono state sempre compassate, lunghe. E poi da ultimo Retegui e Raspadori hanno pressato in maniera più forte e quindi c'è stata la possibilità di recuperare qualche palla più alta. Io probabilmente dovevo cambiare qualcosa per quello che s'è visto, ma non è dipeso solo da un paio di giocatori. Quando ci sono stati 4-5 giocatori più freschi s'è visto che riuscivamo a incastrarci meglio contro la Spagna. Se non riesco a prendere la partita in mano la differenza diventa ancora più evidente, se non li logori e non li fai ripiegare poi fai più fatica".