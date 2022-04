Al termine della schiacciante vittoria per 6-1 ai danni del Sassuolo, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla precedente gara di campionato tra i neroverdi e la Juventus.



'Temevamo questa partita perché il Sassuolo meritava molto anche contro la Juventus. E' una grandissima vittoria. E' stata una grande vittoria. Non c'è da oscurare il risultato della Champions, facendo finta che siamo delusi perché non abbiamo vinto il campionato'.