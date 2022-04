L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha analizzato la bellissima vittoria della sua squadra ottenuta sul difficilissimo campo dell'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni del mister rilasciate nella conferenza post partita.



'Non possiamo non valutare bene la situazione che c'è davanti in classifica, ora se giochiamo in casa o fuori non c'è alcuna differenza. La posta in palio adesso è altissima. Questi sono carri che potrebbero non ripassare più", afferma il tecnico del Napoli. Sull'analisi della partita, Spalletti è netto: "A volte gli avversari ti inducono a non giocare secondo le tue caratteristiche. L'Atalanta ha sempre forza e determinazione nel duello fisico, nel ritmo e nella presenza: siamo noi a essere cresciuti, anche rispetto alla sconfitta casalinga'.