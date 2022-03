Così Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza: "Bravi sono quelli che lavorano in un certo modo, che vengono al campo e in base a quanto successo non cambiano umore, gli obiettivi e le cose che caratterizzano il professionista. Spesso si dice 'i miei ragazzi', ma loro sono i miei calciatori professionisti che devono rendere conto al sentimento di una città come quella di Napoli che anche se stanno zitti dentro brucia tantissimo, un po' come il Vesuvio. C'è caldissimo lì dentro, è il nostro pubblico. La differenza la fanno sempre loro. Bisognerebbe trasformare ogni tanto la qualità in altre cose, però poi i materiali è difficile cambiarli perché sono quelli. Parola scudetto? La posso pronunciare sempre. Vogliamo giocarci le nostre chances, quelle che abbiamo. Sappiamo che ci giochiamo moltissimo, sappiamo di avere la possibilità di rendere immortali le nostre carriere con una roba del genere. Sono cose che non capitano sempre. Il campionato è ancora tutto da giocare, ci sono squadre fortissime al nostro stesso livello. Dipenderà da molti fattori. Per quanto mi riguarda sto bene perché possono essere più forti di noi ma la vedo difficile siano più motivati di noi. Non so se basterà, ma vogliamo giocarci la nostra chance".