Le parole di Lucianoin conferenza stampa: "Ho trovato una piazza molto disponibile nei miei confronti e mi ha reso estremamente felice. Essere con me significa essere con il Napoli, nel senso che voglio tutte le responsabilità intorno a questo ruolo perché è importante così come la squadra. Per quanto riguarda lo sviluppo, ciò che riusciremo a fare dipenderà da come riusciamo a mettere in ordine i nostri passi cominciando da domani sera. Se inizi a fare passi ben in linea, quelli successiva vengono ben ordinati. Questa è una sfida sicuramente bella, anche perché poi io tengo molto in considerazione le cose che mi capitano davanti ogni giorno e sono le più belle. Quelle indietro non posso modificarle, quelle del futuro non so se mi capitano e mi tengo a cuore questa con cui vivo bene in questo momento ed avrò le maggiori soddisfazioni della mia vita. È la sfida più arrapante"