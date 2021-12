"Mi ha fatto piacere vedere la squadra reggere e tenere la partita senza abbassarsi troppo, tranne gli ultimi cinque minuti. Abbiamo provato a organizzare delle ripartenze ma non ci siamo riusciti, abbiamo avuto occasioni più nitide del Milan per il 2-0. Ma si è giocato contro un grande avversario". Così, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn."La difesa senza Koulibaly? Juan e Rahmani sono stati due colossi - ha aggiunto -: la partita l'abbiamo tenuta in mano bene, al di là di qualche momento quando la loro aggressività non ci ha permesso di giocare. Tutti hanno lottato, questo fatto di fare qualcosa per il Napoli è stato messo in evidenza per portare a casa un risultato fondamentale. Venivamo da due sconfitte immeritate e quando si abbassa la fiducia e l'entusiasmo, poi la maglia diventa di piombo. Invece oggi i ragazzi sono stati bravi a soffrire, poi dopo aver retto bene all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto qualche occasioni per segnare.".