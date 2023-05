C’è un accordo già trovato da settimane: quello tra lae Cristiano. C’è, però, che sarebbe intenzionato a bloccare tutto, complice la scelta finale di Luciano. A definire il quadro, questa mattina, è Repubblica che racconta come il numero 1 del Napoli, certo ormai di perdere il tecnico campione d’Italia, non vorrebbe smantellare il progetto tecnico eSecondo il quotidiano, dunque: “Per questo De Laurentiis ha preso la decisione di confermare Giuntoli a Napoli, con il duplice intento di dare continuità al progetto tricolore e intralciare i piani di. Il ds ha un ingaggio annuale da 1.4 milioni, aspetta di incontrare il presidente di persona —confidando in una transazione economica — e per il momento, visto che non sta partecipando alle prime schermaglie della campagna acquisti e tanto meno al casting in piena evoluzione per la ricerca del nuovo allenatore”.Da parte sua, la Juventus valuta le alternative. La più accreditata sarebbe quella del duo cresciuto in casa – e spalleggiato da Massimiliano– formato da Giovanni(direttore sportivo della Next Gen) e Matteo(Scout manager). Duo che, in alternativa a Giuntoli, resta in vantaggio sulle opzionie Giovanni