"Dobbiamo ancora crescere, c'è potenzialità e possibilità": ha parlato così Lucianoai microfoni di Dazn dopo la gara di campionato vinta dal suoin casa contro il(2-0 il risultato finale), che ha confermato i partenopei al primo posto in classifica a punteggio pieno. "Stasera abbiamo fatto una buona partita perché l'abbiamo gestita senza andare in affanno. Se l'avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio. Dobbiamo essere coscienti di quello che siamo, di dove vogliamo andare e stare attenti a quelle squadre che devono entrare in regime". Messaggio alla