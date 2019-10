Ore tese in casa Milan ma anche nel quartier generale dell'Inter dove Beppe Marotta sperava di liberarsi del contratto di Luciano Spalletti legato al club nerazzurro ancora per due anni. Il tecnico di Certaldo aveva l'accordo con Boban e Maldini ma non è riuscito a trovare l'accordo economico per la buonuscita dell'Inter. La Stampa riporta un retroscena sulla conversazione telefonica tra Spalletti e Marotta e le urla dell'allenatore all'ex dirigente dell'Inter: "Se date 12 milioni a Conte a me dovete darne almeno cinque". Il Milan gliene offriva 2,5 e l''Inter la metà della cifra richiesta dal tecnico toscano.