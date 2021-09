Luciano, in conferenza, ha parlato della striscia di risultati negativi della Juve: "Per noi che dobbiamo giocarci contro è uno svantaggio. Il Genoa ha fatto sicuramente una partita differente rispetto a come aveva fatto la prima a Milano con l'Inter. Si dice sempre che le sconfitte creano presupposti di crescita, mentre le vittorie viziano un po'. Bisogna tenere l'asticella su quella via di mezzo corretta, che dia stimoli e che non sfoci in presunzione".