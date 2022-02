Luciano Spalletti ha presentato la partita di domani tra Napoli e Venezia nella conferenza stampa della vigilia. Queste le sue parole sugli Azzurri, dove ha lanciato un messaggio anche alle antagoniste per quelli che sono gli obiettivi stagionali.



'​Il Napoli deve imparare a fare il Napoli, è una squadra programmata per vincere ogni partita. Sarebbe fondamentare per avere un buon numero di giocatori per arrivare ad affrontare tutte queste gare, però ormai la normalità è questa e bisogna smetterla di sottolineare che si gioca molto perché non è più un'eccezione. In campo si deve scendere con la felicità di giocare sempre, provando a vincerle tutte'.