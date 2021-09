In questa stagione capita anche che gli allenatori intervengano ai microfoni di Dazn nel prepartita dei match di Serie A. E parlando a pochi minuti da Sampdoria-Napoli, l'allenatore della squadra partenopea Luciano Spalletti si è così espresso sulle possibilità scudetto: "È indifferente per me. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo vincere più partite possibili senza avere l’ossessione del primato in classifica, che non vogliamo avere e non abbiamo".

AGGIORNAMENTO: il Napoli per ora sta brillantemente portando a casa la gara sul campo della Sampdoria