Spalletti: 'Finalmente Locatelli verticalizza, e che personalità! Su Cambiaso...'

Le parole di Spalletti

Ha rivolto parole al miele a Thiago Motta , ribadendo di nutrire una forte stima nei confronti del collega che siede attualmente sulla panchina della. Il CT della Nazionale ne ha parlato ai microfoni di Tuttosport, in un'intervista in cui si è espresso anche sul momento di alcuni giocatori azzurri, tra cui i bianconeri Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso."Zaccagni sta facendo bene, se continua così è uno che dà alternative. Politano anche. Raspadori ogni tanto te lo fa, ma non lo portiamo in giro sulle fasce.potrebbe esserlo però c'è bisogno che giochi, che sia più continuo. E in Premier ha giocato troppo poco", il commento di Spalletti. "Io cerco chi ti fa fare un saltino in più contro avversari che si chiudono in area, mi serve gente nell'uno contro uno. Koleosho è uno così, ha la garra, e ho fiducia in Maldini, ha fantasia e racconta cose nuove in partita. Il gruppo? Rimarrà grossomodo questo, portando qualcuno nuovo per vederlo. Penso a Baldanzi, a Ndour o a Casadei: è uno che ci stimola, che entra nel target dei centrocampisti fisici. Con la Germania giochi contro armadi a muro, ti serve in futuro gente piazzata che va di testa, in area come a metà campo, per non vedersi sempre i palloni tornare indietro. Ci servono quei dieci centimetri in più".

Davide Frattesi è in difficoltà all'Inter ma non sarà abbandonato, così come Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo: "Mi preoccupa come la vivono loro, mi preoccupa il ragionamento che faranno", ha aggiunto il CT. "Frattesi è uno che ho a cuore per molti motivi, gli ho parlato. Devi essere in fila a pigiare anche se non giochi. Tonali sta andando forte. Può essere usato anche dietro, ma se gli si lascia un po' di prateria fa tanta roba. È inesauribile. L’ho ritrovato felice, gli luccicavano gli occhi. Davanti alla difesa abbiamo Ricci e Rovella, bravissimi, che hanno fatto buone gare. Però oracomincia a verticalizzare e fa passaggi meno scontati, è sempre bravo in fase di rottura e soprattutto ha grandissima personalità. Calafiori può diventare un grande,piace alle grandi squadre d'Europa, Barella non puoi contenerlo".