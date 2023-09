Luciano Spalletti gira per i campi di allenamento e dopo Bergamo eccolo arrivare a Torino. Questa mattina il ct della Nazionale ha fatto visita alla Juventus di Max Allegri, in occasione dell'allenamento aperto a media e tifosi (su invito). Presente a bordocampo proprio con Allegri e Cristiano Giuntoli, i due erano insieme a Napoli, ha seguito tutta la seduta, in una tappa importante per il nuovo ct: per conoscere e confrontarsi, ma anche per fare il punto anche sui tanti giocatori della Juve che possono ambire a una maglia azzurra.sono già punti fermi dell'Italia, ma in odore di convocazione possono esserci anchePiù indietro, invece, Fabio Miretti, punto fermo dell'Under 21.