Spalletti: 'Gravina mi ha sollevato dall'incarico. Non avevo intenzione di mollare'

Italia, Spalletti annuncia l'addio

Lucianonon è più il CT dell'Italia. A comunicarlo è stato lo stesso allenatore in conferenza stampa oggi alla vigilia della sfida contro la Moldova di domani. Queste le parole del tecnico:. Lo devo alla Federazione che mi ha sempre supportato, anche quando i risultati non sono arrivati. Il presidente Gravina mi ha comunicato che sarò sollevato dal ruolo di commissario della Nazionale successivamente alla gara contro la Moldova. Mi dispiace, avrei preferito restare e provare a cambiare le cose. Ho un ottimo rapporto con Gravina, ma prendo atto dell'esonero dovuto ai risultati negativi".

"Qualche brutto risultato è capitato, io ho provato ad aiutare la patria, senza invidie e gelosie. Ho cercato di trovare il meglio: fino a domani sera alleno e riscuoto, da dopodomani non più. Alcuni risultati non sono usciti, io sono convinto di avere a che fare con dei ragazzi forti. Vincere e convincere domani sera sarebbe importante per aprire nel miglior modo possibile il ciclo di chi verrà a sostituirmi. Io ho visto molti calciatori sotto tono, per le loro possibilità".



"Con questi risultati so di aver creato problemi al movimento calcistico italiano e mi dispiace soprattutto per questo. Sapevo sarebbe stata una sfida difficile, ma ero convinto che sarei riuscito a qualificarci per il Mondiale. Mi ha fatto male non essere riuscito a tirare fuori il meglio da tutti i calciatori e non aver espresso il mio calcio. Sono deluso anche da me stesso".





