Spalletti rischia il posto da ct: la situazione e le alterntive

Perchè Spalletti è a rischio

Il pesantissimo 3-0 subito dall’Italia contro la Norvegia ha aperto una crisi profonda nella Nazionale e potrebbe costare caro a Luciano Spalletti. Come riportato da Calciomercato.com, la posizione del Commissario Tecnico è ora in forte discussione. Anche se siederà ancora in panchina contro la Moldavia – per mere questioni di tempistica – la FIGC sta valutando seriamente un cambio, con contatti avviati con diversi profili. Su tutti, il nome che emerge con forza è quello di Stefano Pioli.Il problema, secondo quanto riferito, non è solo il risultato, ma il modo in cui è arrivato: una squadra spenta, senza anima e incapace di reagire. Il presidente Gabriele Gravina teme che Spalletti non sia più in grado di gestire lo spogliatoio, situazione già vissuta durante gli ultimi Europei. Serve una scossa, e l’ex tecnico del Milan potrebbe rappresentarla.

Tentativi sono stati fatti anche con Claudio Ranieri, considerato un riferimento per serietà ed esperienza, ma il tecnico ha scelto di restare vicino alla Roma nel nuovo ruolo dirigenziale. Più alla portata l’idea Daniele De Rossi, già assistente nel 2021, ma visto come una soluzione d’emergenza.Pioli, attualmente in uscita dall’Al Nassr, è stato recentemente contattato. Secondo Calciomercato.com, avrebbe lasciato aperto uno spiraglio. In attesa della Moldavia, il suo profilo resta oggi il più caldo per un’eventuale svolta in panchina.