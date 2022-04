A DAZN, così Luciano Spalletti prima del match tra Napoli ed Empoli: "E' come tornare all'università fatta da ragazzi. Anzi, in una delle migliori università del calcio italiano. L'Empoli ha lanciato calciatori, dirigenti, allenatori. E' la Oxford del calcio italiano. Per me è emozionante tornare qui perché ricordo benissimo i miei anni qui. Oltre al rettore Corsi ci sono dei docenti di tutto livello, che sono stati anche miei collaboratori e mi hanno insegnato molto, tipo Andreazzoli e Bianconi. I nostri riferimenti siamo noi stessi, la nostra storia, la maglia che indossiamo, la passione dei napoletani e la partecipazione emotiva che hanno".