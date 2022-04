Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Empoli-Napoli, Luciano Spalletti ha rilanciato le ambizioni scudetto del Napoli nonostante il solo punto ottenuto contro Fiorentina e Roma: "La responsabilità di quanto accaduto nelle ultime due partite è mia, ma guardiamo avanti. Dobbiamo andare in campo con la volontà di vincere e giocare un buon calcio. Il mio futuro? Si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli. Per il resto ci sarà modo di parlare alla fine ma non è importante. Noi dobbiamo pensare a queste ultime cinque gare, perché io ci credo e i tifosi ci credono".