Spalletti e le lotte con De Laurentiis: 'Una volta arrivò la Juventus e...'

Lucianorompe il silenzio sul suo passato a Napoli e lo fa con la forza delle parole scritte. Esce oggi in libreria «Il Paradiso esiste... Ma quanta fatica», la sua autobiografia edita da Rizzoli, in cui il commissario tecnico della Nazionale italiana si racconta senza filtri. Un viaggio personale e professionale che tocca anche i momenti più tesi della sua esperienza partenopea, segnata – tra le altre cose – da un rapporto complesso con il presidente Aurelio De Laurentiis.«Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato», scrive, riconoscendo l’amore per la città e i suoi tifosi. Ma ammette anche di aver deciso di andarsene per sfuggire a un conflitto caratteriale logorante con il patron azzurro: «Un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto, forse troppo grande». Spalletti descrive un presidente accentratore, pronto a mettere la “ceralacca” su ogni scelta, anche la più banale. E a rendere ogni decisione, anche la più logistica, motivo di confronto e fatica quotidiana.

Il tecnico toscano cita episodi emblematici, come gli spostamenti forzati tra diversi hotel, decisi senza un’apparente logica se non quella, dice, dell’imprevedibilità del “Sultano”. In quel Napoli vincente, Spalletti si è trovato a combattere due battaglie: una sul campo, contro gli avversari; l’altra interna, contro un presidente spesso ingestibile. Un dualismo che, oggi, viene raccontato senza più riserve, come chi ha scelto di voltare pagina ma non dimenticare."Il presidente era quello che metteva la ceralacca sulle cose, su tutto, che certificava se una scelta era giusta o meno. Ero stanco di fare battaglie per ogni questione. Che fosse dare una maglia ai giocatori che la chiedevano per i loro figli o il dover cambiare gli alberghi di continuo per i motivi più disparati. Anche in questo, il Sultano sapeva sorprenderci. L’uomo, si sa, è molto estroso. Imprevedibile. Capace di quel ragionamento in più che ti spiazza. Come quella volta, agli inizi della mia storia al Napoli. Il nostro albergo abituale era in corso Vittorio Emanuele. Arriva la Juventus e ci viene comunicato che dobbiamo cambiare «casa». Uno sfratto esecutivo. Noi veniamo dirottati in un altro hotel in centro, scomodo per lo spostamento verso lo stadio, con i naturali dubbi che una mossa del genere può far nascere nei calciatori. Tipo quello che sulle nostre abitudini comandino gli avversari. Quell’anno, questo cambio forzato si verificò varie altre volte: avemmo a che fare con quattro-cinque strutture diverse. Insomma, in tutta la mia storia a Napoli, ho giocato due partite contemporanee: quella con gli avversari e l’altra con il presidente. Un confronto costante, spesso al confine dello scontro".