Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato anche dell'interesse della società per Paulo Dybala.'Prima si deve riuscire a fare le vendite, e poi siamo costretti a dare in prestito i giocatori. Non so se questo discorso vale anche per Dybala. Leggo sul giornale che ci sono diverse squadre dietro a lui. Probabilmente ha un contratto alto, per lo meno le sue richieste sono alte per il momento. Per questo la società dovrà pensarci bene'.