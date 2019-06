Luciano Spalletti torna a parlare dopo l’addio all’Inter. L’ex allenatore a Radio Sportiva ha detto: “Sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l’Inter. Terrò dentro di me caramente tutte le storie che abbiamo vissuto insieme. Anno sabbatico? Non posso rispondere. Se Conte è il mio sostituto migliore? Non lo so, andrebbe chiesto a chi decide i ruoli. Tutti abbiamo da render conto qualcosa a qualcuno, chi va a costruire sceglie personaggi per ruoli importanti, io non sono stato scelto e sto a casa. Cosa manca all'Inter per arrivare in alto? È una grande squadra e una grande realtà, con una grande tifoseria, te ne rendi conto solo vivendoci dentro e devi rendere conto a queste persone".