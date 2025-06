Getty images

Le parole di Spalletti su Acerbi

Giornata di vigilia in casa Italia con gli Azzurri che domani sera a Oslo sfideranno la Norvegia nella prima gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che si giocheranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.Il ct Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa e ha colto l'occasione per tornare sul caso relativo a Francesco Acerbi, il quale ha rifiutato la convocazione del commissario tecnico azzurro."Acerbi un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto".

"Mancini ha messo like alle parole di Acerbi? "Non scherziamo: secondo me gli hanno rubato il telefono e c'è qualcuno che li mette per farlo passare male, può succedere. Ormai il telefono viene hackerato a tutti: io penso che sia successo così, non vorrei pensare diversamente".