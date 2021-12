La sconfitta contro lo Spezia conferma il periodo nero del: tolta la vittoria di San Siro contro il Milan, gli azzurri hanno conquistato un punto nelle restanti tre partite, facendosi risucchiare in classifica. Ora l'Atalanta, quarta, è a -1 e la Juventus quinta a -5. Una realtà con cui anchefa i conti. Al termine del match, ai microfoni di Dazn ha dichiarato: "In classifica si guarda chi sta avanti o chi sta dietro? Si guarda tutto, perché se non vinci le partite che devi vincere quelli che sono dietro d rimontano". E al rientro dalla sosta natalizia, ci sarà proprio Juventus-Napoli...