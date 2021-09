Come racconta Tuttosport,potrebbe decidere di schierare il suo Napoli con il 4-2-3-1, anche se lo sceglierà soltanto all'ultimo momento. "E’ una possibilità che abbiamo - ammette - e possiamo variare il modulo a centrocampo, perché abbiamo allenato le diverse alternative. Vedremo, magari ci potranno essere dei cambiamenti a seconda delle fasi della gara. Purtroppo l’assenza dinon ci agevola, però credo cheabbiano il senso tattico per operare in ogni ruolo di centrocampo, anche in quello di mediano. Il centrocampo per noi è una zona fondamentale e sinora non abbiamo avuto tutti gli uomini del reparto a disposizione. Spero che col tempo avremo la possibilità di organizzare il reparto al meglio, sfruttando le capacità di tutti i nostri uomini".