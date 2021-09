La Gazzetta dello Sport in edicola torna sul rapporto tra, ma anche sul rapporto tra i napoletani e l'attuale tecnico azzurro nato dal famoso "fallo di Pjanic". Si legge sul quotidiano: "«Che si fa presto a dire ha i giocatori più forti. Poi devi far giocare bene la squadra e lui è bravo. E per questo la Juve è la più forte». Un concetto che l’attuale guida del Napoli continua a pensare del collega, nonostante una delle ultime sfide sia stato il famoso Inter-Juve 2-3 dell’aprile 2018. Notte incubo per i tifosi napoletani che videro sfumare lo scudetto: «L’espulsione di Vecino ci può stare, ma avete visto tutti cosa è successo con Pjanic...». La famosa mancata espulsione che creò polemiche infinite (con Orsato che poi ammise l’errore). Quella notte, inconsapevolmente, fra Spalletti e i tifosi azzurri si era creato un feeling che ora si sta sviluppando".