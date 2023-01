L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha commentato così le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.'Capisco per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus imbottita da campioni è impossibile nascondersi, certi investimenti si ripagano solo con lo Scudetto e la vittoria della Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, la Juventus non può puntare al quarto posto. Ha detto che sono buffo? Lui è il più bravo di tutti, lo dice il palmares, m'inchino al suo palmares, lui mi sta sopra, ho solo da imparare da lui'.