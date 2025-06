Spalletti alla Juventus se lascia l'Italia? Cosa potrebbe succedere

Getty images

Situazione in divenire trdopo il tracollo degli azzurri che hanno perso 3-0 in trasferta contro la Norvegia mettendo a serio rischio il primo posto nel girone delle qualificazioni ai Mondiali. Il commissario tecnico adesso rischia di non proseguire l'avventura con la Nazionale italiana. Lunedì infatti ci sarà la sfida contro la Moldavia ma poi, martedì avverrà un incontro con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel quale verrà fatto il punto della situazione. Non è da escludere che ci sia una separazione tra le parti o che lo stesso Spalletti decida di dimettersi.



Spalletti può andare alla Juventus se lascia l'Italia?

Al posto di Spalletti, nell'eventualità che lasci l'Italia, il favorito per diventare il nuovo commissario tecnico è Stefano Pioli, come riporta Sky. Subito dietro c'è Claudio Ranieri, che è visto come una soluzione che offre garanzie mentre più indietro, come outsider ci sarebbe Daniele De Rossi.Spalletti potrebbe quindi lasciare l'Italia dopo due anni e sarebbe quindi libero poi di iniziare una nuova avventura. In passato, il suo nome era stato accostato alla Juventus, soprattutto dopo l'addio al Napoli. Il club bianconero potrebbe approfittare della situazione e puntare fin da subito su Spalletti? La realtà dice che le quotazioni di Igor Tudor sono in grande crescita per la conferma anche dopo il Mondiale per Club e quindi tutto lascia pensare che sarà lui l'allenatore per la stagione 2025/2026. Anche l'addio di Cristiano Giuntoli può essere un elemento significativo da questo punto di vista considerando il suo rapporto stretto con Spalletti. Ecco, allo stato attuale anche se Spalletti dovesse non essere più sulla panchina dell'Italia, non ci sono movimenti che lasciano pensare ad un suo possibile approdo immediato alla Juve.