Luciano Spalletti, probabilmente all'ultima gara da allenatore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Icardi? Quando si prendono delle decisioni, scontenti qualcuno. Ognuno ha il suo carattere, io ho il mio e vado ad affrontarle le situazioni. Il problema viene quando le situazioni vengono lasciate in bilico. Quando si è preso delle decisioni, ho informato la società delle decisioni che avevo preso, come si fa in una società importante come l’Inter. Qualcun altro sulla panchina dell’Inter? Non lo so. Se mi venisse a dire qualcosa di differente, rimarrei sorpreso. Saremmo su scherzi a parte". Il toscano ha poi chiuso con una battuta sulla Juve: "Hanno messo in discussione Allegri dopo l’Ajax, Agnelli ha subito detto che non si sarebbe toccato Allegri. Poi, un mese dopo, ha cambiato allenatore. Ci sarebbe da imparare da certi comportamenti".