Luciano Spalletti, ct dell'Italia, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di alcuni giocatori in difficoltà come ad esempio Federico Chiesa, Scamacca, Zaniolo, Raspadori, Locatelli e Bonaventura: "Le difficoltà le osservo, ma in Nazionale alcuni cambiano compiti e rendimento. In ogni caso io devo essere pronto a sterzare e a trovare soluzioni alternative: voglio provare il 3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori. Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto"