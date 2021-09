Luciano Spalletti, nel commentare la vittoria per 4-0 sul campo dell'Udinese che proiettasi è soffermato su questi temi: "Il nostro riferimento non sono le altre squadre, ma la storia di questo club, il Napoli, che ha vinto il campionato in passato. La Juventus e anche le altre che invece sono in testa insieme a noi sono squadre forti. alle solite sette ci aggiungo anche la Fiorentina, che finora ha giocato davvero bene".