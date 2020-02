Valdifiori, centrocampista della Spal, presenta la partita con la Juve: "​La nostra classifica dice che abbiamo bisogno di punti, abbiamo provato bene la partita in settimana. Proviamo a fare punti per la nostra salvezza. Davanti? Abbiamo guardato, studiato come facciamo sempre, l'avversario. Cercheremo di colpirli dove abbiamo preparato. Testa giusta e portiamo punti, per noi fondamentali in questo cammino con Di Biagio. Un nuovo aspetto? Ci ha fatto credere in questa rincorsa, venivamo da momenti in cui eravamo giù a livello psicologico. Ora trasformiamo la grinta per fare punti".