Ora è ufficiale: Gigi Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal, al posto dell’esonerato Leonardo Semplici. In mattinata la società ha comunicato la decisione sull’ormai ex tecnico dei ferraresi, condannato dalla sconfitta di ieri nel derby emiliano contro il Sassuolo. Al suo posto subentra l’ex tecnico dell’Italia Under 21, con la quale ha ottenuto un bronzo Europeo nel 2017. Per lui contratto fino al 30 giugno 2020. Chiamato a centrare una salvezza tutt’altro che facile (- 7 dalla zona sicura della classifica), il neo allenatore spallino dirigerà oggi il primo allenamento, che si svolgerà a porte chiuse.