Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa della Juventus:



LA PARTITA - "Gol a fine primo tempo? Ha pesato abbastanza, nel primo tempo eravamo stati in campo nella maniera giusta, avevamo limitato la Juventus. Ripartiamo da questa prestazione, avevamo tanti esordienti".



ERRORI - "Nel primo tempo ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche situazioni di vantaggio, bisognava avere un pizzico di fortuna in più".



EQUILIBRIO - "L'anno scorso avevamo due ottimi giocatori sugli esterni, Lazzari e Fares, Bonifazi dietro. Oggi avevamo tanti esordienti, in questo momento non c'è tanta possibilità di allenarsi, è un percorso difficile".