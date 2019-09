Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da Calciomercato.com: "Ho provato a tener su il morale dei ragazzi, queste situazioni non fanno bene. Sapevamo che avremmo incontrato momento così, ma finchè non li vivi non sai com'è. Giocheremo una gara straordinaria, contro una delle squadre più forti d'Europa. Metteremo in difficoltà la Juve".



SUL TURNOVER - "Siamo obbligati, abbiamo alcune assenze. Kurtic non ci sarà, potrà recuperare da martedì"



SULLA PARTITA - "La Juve sta cercando di crescere sotto il profilo del gioco. Dovremo rimanere in partita, anche se sarà difficilissima. Dobbiamo provare a giocare"



SULLA POCA SERENITA' DELLA SQUADRA - "C'è grande responsabilità tra i ragazzi. C'è una consapevolezza diversa verso la piazza e la tifoseria. Nelle aspettative, abbiamo creato qualche timore di troppo. E' giusto avere paura, ma nei limiti, altrimenti si fanno errori. Io e lo staff dovremo supportare i ragazzi".