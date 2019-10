Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa, rispondendo anche a domande riguardanti la partita persa una settimana fa dagli estensi contro la Juve: "​Cosa mi porto di positivo dalla Juve? Zero. Abbiamo perso. Sicuramente qualcosa di buono l'abbiamo fatto, ma potevamo e dovevamo fare meglio perché ne avevamo le possibilità. Stiamo lavorando per avere una condizione accettabile e cercheremo di sopperire a certe mancanze. Chi non è al top? Gli ultimi arrivati sicuramente. Ma non abbiamo molto tempo e in alcune circostanze dovremo rischiare qualcosa di più per dare loro minutaggio".