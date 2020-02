La Spal prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato prossimo contro la Juve. Gli estensi oggi si alleneranno dalle ore 14.30 agli ordini del nuovo mister, Di Biagio, da poco subentrato a Leonardo Semplici. La seduta sarà a porte chiuse. Federico La Penna di Roma 1 è stato designato per arbitrare la sfida di sabato. Nella Juve Sarri dovrà rinunciare a Bonucci, squalificato. In difesa dal 1' minuto De Ligt e Rugani. In attacco invece non dovrebbe farcela Higuain, dall'inizio Dybala con Ronaldo e Ramsey.