1-0 e 2-1, con questi risultati la Spal Primavera ha battuto la Juventus sia all'andata che al ritorno in questo campionato. Queste le parole di Demba Seck, uno dei protagonisti di queste vittorie spalline, ai canali ufficiali del club: "Noi sappiamo di essere una squadra forte, ma purtroppo sbagliamo ancora troppe partite che non dobbiamo assolutamente fallire. Spesso mi capita di sbagliare qualche nitida occasione da gol, questo è un aspetto che devo assolutamente migliorare. Siamo felici di aver battuto due volte una squadra così forte come la Juventus, ma l’obiettivo è ben diverso: vogliamo centrare i play-off".