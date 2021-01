Mercoledì sera all'Allianz Stadium la Spal affronterà la Juventus in una partita molto prestigiosa per la formazione allenata da Pasquale Marino, che quest'anno milita in Serie B. Ai microfoni dei canali ufficiali del club ferrarese ha parlato uno degli uomini più esperti: l'attaccante Alberto Paloschi, che in carriera ha affrontato molte volte la Juve con diverse maglie. Queste sono le semplici ma determinate parole di Paloschi: "Sarà una bella partita, speriamo di fare una bella prova, mettendo in campo le nostre caratteristiche. Cercheremo di dare il massimo".