Multa per ladopo la partita vinta martedì sera per 1 a 0 contro la, allo stadio Moccagatta di Alessandria. Come reso noto dalla, la società ferrarese è stata sanzionata con un'ammenda da 300 euro "per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 10° minuto del primo tempo per tre volte, all’11° minuto del primo tempo per tre volte e al 39° minuto del secondo tempo per tre volte cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine".