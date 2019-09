Il presidente della Spal Walter Mattioli ha analizzato la sconfitta contro il Lecce, evidenziando errori da non ripetere sabato con la Juventus: "Non sono contento perché facciamo errori assurdi, dopo la gara contro i giallorossi ho dovuto camminare per tranqullizzarmi un attimo. Voglio una squadra che deve avere rabbia agonistica e lottare in campo, ma con il Lecce ho visto poco queste caratteristiche. Serve più determinazione".