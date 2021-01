L'allenatore della Spal Pasquale Marino a Sky Sport dopo la sconfitta per 4-0 sul campo della Juventus in Coppa Italia: ​"Peccato, nel nostro momento migliore abbiamo subìto il 3-0, ma già dall'inizio il match si è messo come voleva la Juve e c'è sempre stata poca partita. Per quanto riguarda il campionato di B siamo molto soddisfatti e ora ci concentriamo sul big match contro il Monza. Quest'anno ci sono tante squadre con ambizioni di promozione, c'è un alto livello di competizione e dovremo avere continuità fino alla fine."



SULLA JUVENTUS DI PIRLO - "Non si sono concessi nessun calo di tensione, sono entrati in campo decisi con voglia di lottare da parte di tutti: la vedo in grande crescita".