Le dichiarazioni di Pasquale Marino, allenatore della Spal, dopo la vittoria a sorpresa della sua squadra contro il Sassuolo negli ottavi di finale di Coppa Italia: "Mi ha fatto piacere rivedere De Zerbi, anche se sinceramente speravo di non incontrarlo sulla mia strada. Sta crescendo, è un grande allenatore e soprattutto è una persona diretta, vera e sana. Posso solo augurargli il meglio perché lo merita. I quarti di finale contro la Juventus? Il nostro primo obiettivo è il campionato di Serie B, non possiamo negarlo. L'impegno importante ora è quello di lunedì, con la Reggiana non possiamo vanificare quanto di buono abbiamo fatto finora. Alla Juve ci sarà tempo di pensarci poi".