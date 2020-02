La Spal si avvicina alla sfida con la Juve, domani pomeriggio alle 18 al Paolo Mazza. Per l'occasione, secondo quanto riferito da Sky Sport, mister Di Biagio dovrebbe riproporre il 4-4-2, con la coppia Di Francesco-Petagna in avanti. In difesa invece spazio a Cionek, Zukanovic, Bonifazi e Reca, in mediana Castro, Valdifiori e Missiroli cerniera centrale e Valoti sulla sinistra. Nella Juve out Pjanic e Higuain, spazio in attacco a Ronaldo con Dybala e Bernardeschi, in mediana a Bentancur con Ramsey e uno tra Adrien Rabiot e Blaise Matuidi.